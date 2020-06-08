Число зараженных коронавирусом в России превысило 460 тысяч человек. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале Дни.ру.

Число зараженных коронавирусом в России превысило 460 тысяч человек. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".Коронавирус в России обнаружен за последние сутки у 8 984 человек. С начала эпидемии выздоровели свыше 226 тысяч пациентов, 5 859 человек скончались.Дальнейшее снятие ограничений в Москве пройдет в два этапа – 10 и 15 июня, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. Рассматривается вопрос о постепенном возобновлении работы кафе и парикмахерских, отмене графика прогулок. На финальном этапе будет ликвидирована пропускная система.Введенные из-за коронавируса в Москве ограничения нужно снимать "более решительно", считает депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Условия для этого есть, заявил он в эфире НСН. Нерешительность в отмене ограничительных мер может привести к тяжелым последствиям для сферы культуры, уверен парламентарий.В мире коронавирусом заразились 6,89 миллиона человек, 399,7 тысячи скончались. В Соединенных Штатах выявлено 1,9 миллиона заболевших, в Бразилии – 672 тысячи. Россия на третьем месте.Коронавирус в МосквеЗаболели – 195 017Умерли – 2 919Выздоровели – 102 714Коронавирус в РоссииЗаболели – 458 689Умерли – 5 725Выздоровели – 226 731Коронавирус в миреЗаболели – 6 890 963Умерли – 399 980Выздоровели – 3 310 060Статистика коронавируса на 7 июня 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква195 0172 919102 714Россия467 6735 725226 731США1 921 785111 819567 059Весь мир6 890 963399 9803 310 833Коронавирус сегодня | | || | | | |