Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом опубликовал свежие данные по зараженным в России. Общее число заболевших превысило 476 тысяч.

Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом опубликовал свежие данные по зараженным в России. Общее число заболевших превысило 476 тысяч.Коронавирус в России за последние сутки выявили у 8 985 человек. За сутки выздоровели 3 957 человек, зафиксировано 112 летальных случаев.В Москве за истекшие сутки выявлен 2 0001 носитель инфекции. В Московской области – 751, в Санкт-Петербурге – 326.Всего коронавирусом в России заразились 476 658 человек. Выздоровели 230 688 пациентов. Инфекция унесла жизни 5 971 человека.Новость дополняется.