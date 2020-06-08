Летчик-космонавт герой России Олег Котов в эфире телеканала Россия 1 ответил на вопрос, почему не обозначена точная дата возвращения Crew Dragon с орбиты, и обратил внимание на одну особенность, которую ранее в СМИ практически никто не заметил.

К экипажу МКС две недели назад присоединились два астронавта: первый за долгие годы американский пилотируемый запуск произвела частная компания, ракета стартовала с космодрома в штате Флорида.Замдиректора института медикобиологических проблем Российской Академии наук, летчик-космонавт герой России Олег Котов в эфире телеканала "Россия 1" ответил на вопрос, почему не обозначена точная дата возвращения Crew Dragon с орбиты, и обратил внимание на одну особенность, которую ранее в СМИ практически никто не заметил.Эксперт обратил внимание на то, что этот полет – демонстрационный, по сути – испытательный."Поэтому продолжительность может быть от нескольких недель до нескольких месяцев, потому что стоит задача в первую очередь испытать возможности корабля Crew Dragon длительное время находиться в пристыкованном (к МКС) состоянии", — пояснил Олег Котов.Кстати, такая интрига, которую, к сожалению, не очень многие средства массовой информации раскусили, добавил космонавт.Напомним, ракета-носитель Falcon-9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon стартовала с мыса Канаверал 30 мая. Экипаж – астронавты НАСА Дуглас Херли и Роберт Бенкен. На счету у первого два полета на "Шаттле": он был пилотом "Индевор" и "Атлантис". Второй — также дважды был на орбите: выполнил шесть выходов в космос.31 мая Crew Dragon пристыковался к МКС. Астронавты проведут на станции от шести до шестнадцати недель. Все будет зависеть от решения НАСА.