Полицейские установили, что обвиняемый причастен к пяти преступлениям против собственности.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя города Коврова. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) и ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, предусмотренное частью 2 статьи 7.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).Полицейские установили, что обвиняемый причастен к совершению пяти краж чужого имущества. Общая сумма причиненного ущерба превысила 60 тысяч рублей.В ходе предварительного следствия установлено, что молодой человек в июне прошлого года совершил кражу из автомобиля, припаркованного во дворе многоэтажного дома на улице Маяковского. Через незапертую водительскую дверь фигурант проник в салон автомобиля, откуда похитил рюкзак, в котором находились металлоискатель и саперная лопата. Потерпевшему причинен значительный материальный ущерб на сумму более 50 тысяч рублей. Похищенное имущество фигурант спрятал под бетонной плитой около своего дома. На следующий день он позвонил в ломбард и поинтересовался, принимают ли металлоискатели. Получив положительный ответ, он хотел продать похищенное имущество, однако рюкзак в тайнике не обнаружил.Работники ломбарда сообщили сотрудникам полиции о звонке, что способствовало раскрытию преступления и установлению личности подозреваемого.Также молодой человек обвиняется в краже телевизора из квартиры своего знакомого. Фигурант был задержан сотрудниками полиции, когда тот нес похищенное имущество по улице. Телевизор был изъят и возвращен владельцу.Ранее фигурант был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ, и подвергнут административному наказанию в виде административного ареста.30 октября прошлого года ковровчанин, подвергнутый административному наказанию за мелкое хищение чужого имущества, совершил кражу в супермаркете 7 банок кофе. На следующий день он совершил аналогичную кражу, похитив 9 банок кофе, а 4 ноября - кражу 22 плиток шоколада. Впоследствии похищенные кофе и шоколад он продал ранее не знакомым ему гражданам.Вину свою фигурант признал, в содеянном раскаялся.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.