В этом лифте мы возим и больных, и живых, и неживых, и мусор, и весь медперсонал, - работники больницы, занимающейся коронавирусными пациентами, записали обращение к Владимиру Путину, где попросили обратить внимание на ситуацию с выплатами специальных надбавок техническому персоналу медучреждений.

Лифтеры, работающие в воронежской больнице, которая принимает пациентов с коронавирусом, записали обращение к Владимиру Путину и попросили его дать указание о выплате им специальных надбавок.Как рассказали сотрудники, им приходятся работать в "красной зоне" и регулярно контактировать с носителями COVID-19, однако специальные надбавки за особые условия им не положены.Работники поведали, что звонили на "горячую линию", но им ответили, что их должностей в перечне нет, поэтому денег им выделить не могут."Мы очень просим Вас Вашим чиновникам дать указание по поводу нас, если мы заслуживаем эти выплаты. И выплатить", — резюмировал один из авторов обращения к президенту.Как отмечают местные СМИ, сейчас зарплата лифтеров в больнице составляет 12 тысяч рублей. При этом в связи с введением особых мер, увеличился объем работы — пациентам запретили ходить по лестницам и все перемещения между больничными этажами стали возможны только на лифте. После каждой такой поездки работники должны провести дезинфекцию кабины.По признанию работников, 12-часовые смены в специальных защитных костюмах в таких условиях даются им нелегко.