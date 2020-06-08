На телеканале Россия 1 Владислав Фоменко называет себя бизнесменом и утверждает: у него с Анастасией Волочковой 6 лет назад был короткий, но страстный роман, балерина якобы сообщила ему о беременности, а он ей помог купить и отремонтировать дом. Однако также есть сведения, что Фоменко - аферист.

В эфире телеканала "Россия 1" Владислав Фоменко из Твери называет себя бизнесменом и утверждает: у него с балериной Анастасией Волочковой 6 лет назад был короткий, но страстный роман.Тогда, говорит Фоменко, Волочкова сообщила, что беременна от него и намерена рожать. Владислав утверждает, что помог Анастасии купить дом и сделать там ремонт, а когда они расстались, то звезда якобы задолжала его друзьям – рабочим, которые делали внутреннюю отделку дома, около 30 миллионов рублей.Фоменко утверждает, что часть денег он отдал мастерам сам, а также вопрошает: "Где наш ребенок, Настя?"Волочкова, со своей стороны, роман с Фоменко отрицает, а за клевету адвокаты звезды уже готовы привлечь бизнесмена к ответственности.Тем временем, журналист Денис Сорокин, друг балерины, уверяет: Фоменко – аферист, а Анастасия видела его всего пару раз в жизни.По словам Сорокина, они познакомились, когда Волочкова занималась ремонтом дома, и тот, взяв у балерины 300 тысяч, подрядился на малярно-штукатурные работы.Поскольку строителю негде было жить, Волочкова, рассказал журналист, предоставила ему в своем доме комнату над гаражом.Между тем, одна из женщин узнала в Фоменко афериста, от которого она пострадала, а также выяснилось, что на Владислава уже было заведено уголовное дело о мошенничестве.Как отнесся к этой истории друг Волочковой Никита Джигурда? Правда ли, что с Фоменко у балерины был роман, и она ждала ребенка?Что показали результаты "Полиграфа"? И кто он – Владислав Фоменко: некогда влюбленный в звезду бизнесмен или аферист, обманывающий женщин?Подробности этой истории – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".