В Самарской области суд обвинил мать в истязании ребенка, причинении ему телесных повреждений, а также в ненадлежащем воспитании детей. Ее осудили на 3 с половиной года условно с испытательным сроком в 2,5 года.

В Самарской области суд обвинил мать в истязании ребенка, причинении ему телесных повреждений, а также в ненадлежащем воспитании детей. Ее осудили на 3 с половиной года условно с испытательным сроком в 2,5 года.Как напоминает ГТРК "Самара", четыре года назад женщина родила мальчика и девочку — двойняшек. Частым побоям подвергалась только девочка. Также мать лишала ее пищи. Когда ребенок попал в больницу, медики пришли в изумление — у девочки были выбиты передние зубы, и она была заметно истощена.После этого обоих детей из семьи изъяли. На мать завели уголовное дело. Пока шло следствие женщина устроилась на работу в детский сад. Конечно, руководство учреждения о судимости ничего не знало. Как сообщает "КП-Самара", на собеседовании при приеме на работу та заверила, что семья у нее благополучная, проблем нет. После вскрывшейся лжи женщине пришлось уволиться.В настоящее время оба ребенка находятся в детском доме, дальнейшая их судьба неизвестна.