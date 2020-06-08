На Усть-Большерецкой камчатской дороге автомобилисты заметили медведя с бидоном на голове. Охотоведы вскоре осмотрели место, где был замечен косолапый, попавший в ловушку, однако животное не нашли.

На Усть-Большерецкой камчатской дороге автомобилисты заметили медведя с бидоном на голове и сняли несчастное животное на видео.Информацию о медведе, попавшем в ловушку, передали в местное агентство лесного хозяйства и охраны животного мира.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Ольга (@uskova75172018) 7 Июн 2020 в 12:41 PDTПо сообщению издания "Кам 24", на месте, где животное видели в последний раз, побывали охотоведы и осмотрели дорогу вместе с прилегающим лесом, однако не смогли найти косолапого.Специалисты рассказали, что медведь был взрослый, и предположили, что он мог самостоятельно избавиться от бидона, подцепив его когтями.