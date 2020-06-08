Капитан Барселоны Лионель Месси вернулся в общую группу. Аргентинец возобновил тренировки и рассчитывает сыграть в ближайшем матче испанской Ла Лиги.

Капитан "Барселоны" Лионель Месси вернулся в общую группу. Аргентинец возобновил тренировки и рассчитывает сыграть в ближайшем матче испанской Ла Лиги.Испанский чемпионат возобновляется после паузы, связанного с пандемией коронавируса. 13 июня "Барселона" сыграет с "Майоркой". Лионель Месси восстановился после мышечной травмы и вернулся в общую группу, сообщает РИА Новости. Высока вероятность участия аргентинца в игре с "Майоркой".Не исключено, что появится на поле и другой лидер "Барселоны" Луис Суарес. Луис не выходил на поле с январе. Теперь уругваец оправился от травмы и готов принять участие в игре.