Капитан испанской Барселоны Лионель Месси не вошел в десятку самых дорогостоящих футболистов ведущих лиг Европы по версии Международного центра спортивных исследований.

Капитан испанской "Барселоны" Лионель Месси не вошел в десятку самых дорогостоящих футболистов ведущих лиг Европы по версии Международного центра спортивных исследований.Аргентинец занял 22 место рейтинга. Рыночная стоимость Лионеля по сравнению с предыдущей версией рейтинга, которая была опубликована в январе 2020 года, опустилась со 125,5 миллиона евро до 100,1 млн.Первое место по-прежнему оставляет за собой француз Килиан Мбаппе из "Пари Сен-Жермен". Он оценивается в 259,2 млн евро. Вторая строчка — у игрока "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга (194,7). Тройку замыкает Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии" (179,1).Также в десятку вошли Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль", 171,1), Маркус Рэшфорд ("МанЮнайтед", 152,3), Мохамед Салах ("Ливерпуль", 144,9), его одноклубник Садио Мане (139,2), Антуаш Гризманн ("Барселона", 136,4), Альфонсо Дэвис ("Бавария", 133,5) и Харри Кейн ("Тоттенхэм", 118,7).