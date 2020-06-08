Прирост заболеваемости коронавирусом в Москве ниже, чем по России, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин на совещании. По стране прирост заболеваемости шестые сутки подряд не превышает 2 процента, а в столице он ниже 1 процента.

Прирост заболеваемости коронавирусом в Москве ниже, чем по России. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин на совещании. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".Мишустин отметил, что в зависимости от региона ситуация разная, в некоторых из них заболеваемость увеличилась. В целом же по стране, по словам премьера, прирост заболеваемости шестые сутки подряд не превышает 2 процента.В Москве, которая раньше всех столкнулась с проблемой COVID-19 и где выявлено больше всего случаев, прирост ниже среднероссийского и составляет всего 1 процент.По данным оперштаба, всего с начала пандемии в России зарегистрировано 476 658 случаев заражения (за последние сутки плюс 8 980 случаев). Скончался 5 971 пациент. Фактически ситуация с распространением болезни вышла на плато.