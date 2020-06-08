Ситуация на рынке труда стабилизируется, отметил глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Поддержка безработных продолжится.

Ситуация на рынке труда стабилизируется, отметил глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Поддержка безработных продолжится."Ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется. Отчасти это связано с поэтапным выходом регионов из режима карантина", — пояснил глава правительства.Новые меры призваны ускорить восстановление экономики и рынка труда. Мишустин поручил до 19 июня доработать национальный план восстановления экономики. Первый вице-премьер Андрей Белоусов и министр экономического развития Максим Решетников проведут ряд обсуждений с представителями бизнеса."Прошу Андрея Белоусова и Максима Решетникова при доработке плана провести серию встреч с представителями предпринимательского и экспертного сообщества, а также учесть позиции Совета Федерации и Государственной думы", — отметил Мишустин.Общенациональный план восстановления экономики нацелен на рост ВВП не менее 2,5% к концу 2021 года, снижение безработицы до 5% и увеличение реальных доходов населения. План обсуждался 2 июня во время онлайн-встречи премьер-министра Михаила Мишустина с президентом России Владимиром Путиным.Реализацию плана необходимо начать с июля, отметил президент. По словам Мишустина, общенациональный план содержит "около 500 конкретных мероприятий": "Стоимость его реализации примерно за два года составит около 5 триллионов руб.".План состоит из трех этапов. Первый этап – стабилизация ситуации до конца III квартала 2020 года. "Главное, чего нужно добиться в этот период, — не допустить дальнейшего падения доходов людей", — отметил Мишустин.Второй этап — до II квартала 2021 года. "В этот период", по словам Мишустина, необходимо "завершить процесс восстановления экономики, снизить уровень безработицы, обеспечить рост доходов граждан до уровня, который сопоставим будет с уровнем прошлого года".Третий этап – "это III-IV кварталы 2021 года". В этот период правительство рассчитывает "выйти на траекторию устойчивого долгосрочного экономического роста". Ожидается рост ВВП выше докризисных темпов. "Мы сократим уровень бедности и увеличим количество граждан, чьи доходы превысят уровень прожиточного минимума. Сделаем также все возможное, чтобы численность занятых в малом и среднем бизнесе достигла докризисного уровня", — отметил Мишустин.Планируется и создание социального казначейства для адресной поддержки населения. Новое ведомство должно повысить эффективность помощи населению. Будет введен единый подход для расчета соцпомощи – с учетом состава семьи и ее среднего дохода.По оценке Минэкономразвития, в этом году реальные располагаемые доходы населения сократятся на 3,8%, однако уже в следующем ожидается рост на 2,8%.ВВП России может упасть во II квартале на 8%, прогнозирует ЦБ РФ. В целом по итогам 2020 года Банк России ожидает снижения ВВП на 4-6%. Согласно базовому сценарию Центробанка дефицит бюджета России на фоне коронавируса составит 5-6% ВВП. В 2019 году российский ВВП вырос на 1,3%.