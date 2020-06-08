Внешности Шейлы Кисс из английского города Бирмингем могут позавидовать юные инстадивы. В свои 62 года она имеет стройную женственную фигуру и завоевывает все большую популярность в Сети.

Внешности Шейлы Кисс из английского города Бирмингем могут позавидовать юные инстадивы. В свои 62 года она имеет стройную женственную фигуру и завоевывает все большую популярность в Сети.Британка раскрыла секрет своей привлекательности. В настоящее время Шейла Кисс живет на Бали. Женщина стала вести здоровый образ жизни и заниматься спортом 32 года назад после рождения второго ребенка.В 40 лет она занялась тяжелой атлетикой и активно тренируется до сих пор. В 49 лет Кисс открыла для себя бикрам-йогу. До 60 лет красотка работала моделью в Австралии.Шейла призналась, что больше всего любит подиум и комфортно чувствует себя перед аудиторией. Ей нравится носить модные вещи и демонстрировать себя людям.2 Июн 2020 в 2:54 PDTЖенщина отметила, что никогда не считала калории и ела все, что хочет. Более того, модель никогда не концентрировалась на весе, потому что не считает худое тело здоровым. "Я бы предпочла иметь спортивный, подтянутый вид", – заявила Кисс.Спортом британка не перестает заниматься даже в разъездах. Шейла рассказала, что ее атакуют в соцсетях молодые поклонники, которым по 20 лет. Юноши приглашают модель-пенсионерку на свидания, но она не реагирует на подобные сообщения и удаляет их.