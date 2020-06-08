× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/08-06-2020-moskva-gotovitsya-k-snyatiyu-karantina-vse-podrobnosti.html" target="_blank">Москва готовится к снятию карантина: все подробности</a> - Появились детали о снятии карантина в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин 8 июня обнародует график поэтапного смягчения ограничительных мер по коронавирусу в городе до 1 июля.