В Свердловской области несколько автомобилистов стали участниками запоминающейся аварии. Судя по записи с регистратора очевидца, водитель внедорожника, буксировавший лодку, был недостаточно аккуратен и запустил свой груз в попутные машины.

Вечером в минувшее воскресенье, 7 июня, под Екатеринбургом произошла авария с участием нескольких автомобилей и лодки. Момент запоминающегося дорожно-транспортного происшествия попал в объектив регистратора очевидца.Как рассказал автор ролика, водитель внедорожника, буксировавший плавсредство, выехал на главную дорогу и попытался объехать пробку по встречной полосу. Маневр оказался неудачным, и лодка слетела с прицепа.В результате аварии оказались повреждены две машины, никто из участников ДТП не пострадал.