В сети на протяжении нескольких недель муссируются слухи о расставании Полины Гагариной с мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. Наконец мужчина прокомментировал пересуды.

В сети на протяжении нескольких недель муссируются слухи о расставании Полины Гагариной с мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. Наконец мужчина прокомментировал пересуды.Все началось с того, что еще в начале года стали ходить слухи, будто Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков на грани развода. Однако мало кто к ним прислушался. Дело в том, что с тех пор, как влюбленные оформили отношения в 2014 году, в Сети то и дело возникали разговоры о недолговечности этого союза. Слухи о разводе стали настолько привычными, что когда они возникли в очередной раз, никто на них не обратил внимания.Однако в мае появилась информация, будто Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков с начала года вместе не живут. Однако на развод пара до сих пор не подала. Особо наблюдательные поклонники умудрились разглядеть у Полины отсутствие обручального кольца на безымянном пальце правой руки.В пользу того, что в семье популярной певицы проблемы, косвенно аргументирует сам Дмитрий Исхаков. С недавних пор собственного сочинения. В них он рассуждает об общественном мнении, высказывается об изменчивой женской природе и как бы намекает на то, что люди не обладают всей полнотой информации. Грубо говоря, слышат звон, но не знают, где он.6 Июн 2020 в 4:37 PDTА сейчас Дмитрий и вовсе стал публиковать свои старые фотографии. Поклонники пришли в восторг от увиденного. Кто-то и здесь умудрился разглядеть намеки на расставание с Полиной Гагариной. "Здрасьте! Вот Полинка теперь локти то сгрызет себе😹 Развелась и мужик сразу помолодел лет на 15! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – фамильярно обратился к мужу певицы некий подписчик в социальной сети "Инстаграм".Тот не замедлил уточнить. "да не разводились мы! Йо-майо", – расставил точки над i Дмитрий Исхаков. Таким образом мужчина дал понять, что, если они с Полиной Гагариной и разошлись, то официально развод еще не оформили.