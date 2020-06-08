В столице снимают колоссальную часть ограничений. В то же время некоторые меры предосторожности сохраняются, в числе которых масочный режим, поскольку коронавирус никуда не делся. Врач Александр Мясников ответил Вестям.Ru, насколько такое защитное средство целесообразно и действительно ли нужно, особенно когда наступило лето и хочется освободиться от лишних вещей.

В столице снимают колоссальную часть ограничений. В то же время некоторые меры предосторожности сохраняются, в числе которых масочный режим, поскольку коронавирус никуда не делся. Врач Александр Мясников рассказал Вестям.Ru, насколько такое защитное средство целесообразно и действительно ли нужно, особенно когда наступило лето и хочется освободиться от лишних вещей.По словам доктора, маски являются весьма условной мерой безопасности. Александр Мясников обратил внимание на то, что десятки исследований доказали следующий факт — такое защитное средство не предохраняет человека на 100 процентов от инфекции, его ношение лишь снижает риск передачи микробов от инфицированного к здоровому. Невозможно всех до единого проверить на наличие COVID-19, именно потому введенный масочный режим позволяет предотвратить распространение болезни.Доктор Мясников отметил, что у людей, которые носят средства индивидуальной защиты, создается ложное ощущение того, что они максимально отгорожены от инфекции. В связи с этим человек может пренебрегать остальными мерами предосторожности, нарушая социальную дистанцию и прочее. Врач считает, что единственное правило, которое может обезопасить от коронавируса, это соблюдение расстояния в 1,5-2 метра между людьми.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с 9 июня снимается ряд ограничений. Заработают парикмахерские, салоны красоты. Отменяются пропускной режим и самоизоляция. Процесс снятия ограничений пройдет в несколько этапов.