Австралийские инженеры показали, как отходы парикмахерских могут быть превращены в полноценные светоизлучающие устройства.

Австралийские инженеры из Технологического университета Квинсленда (QUT) показали, как отходы парикмахерских могут быть превращены в полноценные светоизлучающие экраны.Свою разработку они описали в статье журнала journal Advanced Materials.Как поясняют учёные, волосы, которые тоннами выбрасываются на свалки, являются хорошим источником углерода и азота. Эти химические элементы часто используются при создании устройств, излучающих свет.Изобретатели Прашант Сонар (Prashant Sonar) и Амандип Сингх Панну (Amandeep Singh Pannu) и их устройство на наноточках.Фото QUT.Любопытно, как химикам пришла в голову идея использовать именно человеческие волосы? Из пресс-релиза QUT ясно только одно, что исходный материал они взяли в мужской парикмахерской города Брисбена.Волосы затем контролируемо разрушили и сожгли при температуре около 240 градусов Цельсия. Полученный пепел послужил источником углерода и азота. Его учёные превратили в углеродные наноточки. Наноточки называются так, потому что имеют размер порядка 10 нанометров.Наноточки были затем помещены в полимер. В этом материале они образовали некое подобие островков. Именно они и стали важной рабочей частью так называемого активного слоя OLED-устройства, которое с его помощью под воздействием слабого напряжения излучает голубой свет.Команда инженеров Австралии показала, что сбритые в барбершопах волосы вполне могут пойти в дело, вместо того чтобы пополнять собою свалки.Фото QUT.Да, изучение получается не слишком ярким. Для создания телевизоров и даже экранов смартфонов такая технология не подойдёт. Однако такие органические светодиоды (так расшифровывается аббревиатура OLED) вполне можно было бы использовать в некоторых носимых устройствах, для создания "умной" упаковки, которая бы сообщала пользователю, что товар уже испорчен, в медицинских целях и так далее.Их также можно было бы использовать там, где нужны небольшие источники света, например, в фитнес-трекерах и в медицинских устройствах, потому что они не содержат токсичных материалов, рассказывает один из авторов разработки Прашант Сонар.В будущем учёные хотят исследовать возможность использования для тех же целей шерсти из салонов для животных, а также овечьей шерсти.В отдельной работе австралийские учёные показали, что наноточки из волос человека можно использовать для обнаружения в воде опасного хлороформа, образующего в ходе дезинфекции воды хлором. Такие датчики демонстрируют высокую чувствительность и избирательность.Ранее 33Live.RuRu рассказывали о криомельнице для электронных отходов и способе превращения органического мусора в пищу.