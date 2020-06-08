Планы по развитию арктического туризма строят на Таймыре. Как считают авторы проекта, новое направление способно привлечь ещё большее количество туристов, мечтающих попробовать свои силы в суровом Заполярье.

Планы по развитию арктического туризма строят на Таймыре. Об этом сообщает ГТРК "Красноярск"."Таймырская ойкумена" стала настоящим экзотическим уголком в самом сердце города. Путешественники и туристы в Дудинке в обязательном порядке посещают это место. Здесь представлены традиционные жилища всех северных этносов полуострова Таймыр — от древних голомо до современных балков и чумов.В рамках этнотура в доме народного творчества в долганском чуме для всех желающих проводится обрядовая программа. Очищение от злых духов, кормление огня — эти древние ритуалы коренных народов сохранились до сих пор.В расположенном по соседству чуме специалисты знакомят гостей с древнейшим народом полуострова Таймыр — нганасанами. Здесь можно посмотреть, какие игрушки были у маленьких северян. К примеру, зубы оленя символизируют целую семью тундровиков. Помимо этого можно попросить деревянных идолов об исполнении желаний и услышать горловое пение.Отметим, кроме культурной программы туристов ожидает круиз по реке Енисей и экскурсия к настоящим кочевникам. Также они смогут насладиться красотой озер Собачье и Лама. А для любителей туристических походов предусмотрены кемпинги, глэмпинги и палаточные лагеря на плато Путорана.В перспективе планируют открыть велотуры по тундре и запустить экскурсию на Северный полюс. Как считают авторы проекта, новое направление способно привлечь ещё большее количество туристов, мечтающих попробовать свои силы в суровом Заполярье.Напомним, на "Столбах" также проходят работы по обновлению площадок для отдыха. Для посетителей национальный парк был закрыт на протяжении двух месяцев. В ближайшее время здесь установят новые беседки, скамейки, качели и современные спортивные снаряды.