Один из задержанных раньше уже приходил в квартиру потерпевшей и видел, откуда она достает денежные средства, чем и воспользовался в этот раз...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по району Гольяново задержали ранее судимых 24-летнего и 28-летнего приезжих мужчин по подозрению в грабеже в отношении пенсионерки и ее дочери с ограниченными возможностями здоровья», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции обратилась 73-летняя жительница столицы. Потерпевшая сообщила, что в ее квартиру на Сахалинской улице позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником интернет-компании и сказал ей о необходимости написать заявление, для того чтобы заработал Интернет. При этом он предложил спуститься на второй этаж, где якобы находится его коллега с бланками заявлений. Пенсионерка оставила свою дочь в квартире и спустилась вниз, однако на месте никого не было, и она вернулась обратно. Как оказалось, пока она отсутствовала, в квартиру постучался неизвестный. Дочь хозяйки квартиры открыла дверь, и в помещение вошел мужчина. Он оттолкнул женщину, прошел на кухню, достал из шкафа пакет с денежными средствами и выбежал из квартиры. Материальный ущерб составил 176 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий в этот же день сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых на Сиреневом бульваре.Установлено, что год назад один из задержанных уже приходил в эту квартиру и продавал хозяйственную утварь. При этом он видел, откуда потерпевшая достает денежные средства, чем и воспользовался в этот раз.Следственным отделом ОМВД России по району Гольяново г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73