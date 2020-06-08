Голосование пройдёт 1 июля

Во Владимирской области начался приём заявлений на голосование по изменениям в Конституцию России по месту нахождения для тех, кто не сможет прийти в избирательный участок по месту регистрации. Голосование пройдёт 1 июля.В офисах МФЦ подать заявление можно будет до21 июня. При себе необходимо иметь лишь паспорт или другое удостоверение личности.Терризбиркомы работают с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 21:00 в рабочие дни и с 10:00 до 14:00 в выходные и праздничные дни. Участковые комиссии начнут принимать заявления с 16 июня до 14:00 21 июня – с 17:00 до 21:00 в рабочие дни и с 10:00 до 14:00 в выходные и праздничные дни.Также заявление о голосовании по месту нахождения в те же сроки можно оформить дистанционно – через «Единый портал государственных услуг».Адреса территориальных и участковых избирательных комиссий можно узнать с помощью , а свой избирательный участок по месту регистрации – через .