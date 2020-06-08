В Башкортостане ожидается повышение температуры до 30 градусов. Местами воздух может прогреться до отметки +35. Из-за такой сухой и жаркой погоды в регионе увеличится пожароопасность, в лесных массивах на юге республики она станет чрезвычайной.

В Башкортостане ожидается повышение температуры до 30 градусов. Местами воздух может прогреться до отметки +35. Из-за такой сухой и жаркой погоды в регионе увеличится пожароопасность, в лесных массивах на юге республики она станет чрезвычайной, сообщает ГТРК "Башкортостан" со ссылкой "Башгидромет".По данным ведомства, в ближайшие дни на Урал придет мощный антициклон. В связи с чем установится жаркая погода. В Башкирии она определяется областью пониженного атмосферного давления. Днем столбики термометров будут показывать около 28 градусов тепла.