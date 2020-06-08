Глава Роспатента Григорий Ивлиев рассказал, когда появится препарат от коронавируса в России. По его словам, сейчас на рассмотрении находятся более 50 заявок на патенты.

Глава Роспатента Григорий Ивлиев рассказал, когда появится препарат от коронавируса в России. По его словам, сейчас на рассмотрении находятся более 50 заявок на патенты.Руководитель ведомства заверил, что это произойдет уже к середине лета этого года. Ивлиев отметил, что за апрель и май было получено более 90 заявок.Глава Роспатента добавил, что после выдачи необходимых документов на патент, нигде в другой стране никому такого же документа выдано не будет. Приоритет в дальнейшей разработке лекарства будет закреплен за российскими учеными.Ранее Минздрав России сообщил, что российский препарат "Левилимаб" для лечения тяжелых форм коронавируса получил регистрацию в стране. Изначально он разрабатывался компанией BIOCAD для лечения ревматоидного артрита.Материал дополняется