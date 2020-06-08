Фанаты биткоина были воодушевлены недавним ралли, но технический индикатор указывает на потенциальный спад впереди.

Фанаты биткоина были воодушевлены недавним ралли, но технический индикатор указывает на потенциальный спад впереди.Торговые индикаторы DVAN показывают, что первая криптовалюта впервые с конца мая упала ниже линии тренда, возможно, формируя новую волну продаж, сообщает Bloomberg. Техническое сопротивление прогнозируется на уровне $10 тысяч, и любое падение, скорее всего, дойдет до уровня $9500, что означало бы отступление на 2% от текущих уровней.На данный момент биткоин торгуется на уровне $9678. Альткоины, включая Bitcoin Cash и Litecoin также снижаются. Индекс Bloomberg Galaxy Crypto, который отслеживает основные цифровые валюты, упал на 1,1% на минимуме сессии."На фоне того, как центральные банки печатают деньги для стимулирования экономики из-за пандемии коронавируса и вспыхивающих социальных волнений, люди начинают видеть ценность биткоина как реального финансового инструмента, понимать, что децентрализация имеет значение, — сказал исполнительный директор Voyager Digital Стив Эрлих. — Благодаря этому биткоин приобретает все большую популярность как средство защиты от волатильности на традиционных рынках".В этом году поклонники криптовалют воодушевились из-за роста цены токенов на фоне того, как центральные банки и правительства по всему миру принимают стимулирующие меры для поддержки экономик. Многие криптоинвесторы продолжают придерживаться "бычьих" настроений, учитывая рост цены токенов на 35% в этом году, но теперь и некоторые из известных аналитиков Уолл-стрит также расположились к криптовалютам.Аналитики биржи криптовалют Kraken, описывая тренды, отмечают вероятный подъем волатильности в ближайшее время. Аналитики биржи считают, что если цена биткоина поднимется выше $10 500, это может означать вхождение в новый "бычий" цикл. Однако, если рост с нынешних позиций не произойдет, вероятен сценарий, при котором криптовалюта протестирует уровень поддержки в районе $6200.