Страны ОПЕК+ продлили квоты по сокращению добычи нефти до конца июля, чтобы сбалансировать нефтяной рынок, заявил министр энергетики Александр Новак. Речь идет о совокупном сокращении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки.

Страны ОПЕК+ продлили квоты по сокращению добычи нефти до конца июля, чтобы сбалансировать нефтяной рынок, заявил министр энергетики Александр Новак. Речь идет о совокупном сокращении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки.Участие в сделке сохраняет и Мексика. Единственное, что поменялось в планах на июль, — это квота. Изначально намечали сократить добычу на 7,7 миллиона баррелей в сутки, затем сошлись на 9,7 миллиона баррелей в сутки вместе с Мексикой, пояснил Новак, отмечает ТАСС.Между тем дополнительное сокращение добычи Саудовской Аравией, Кувейтом и ОАЭ к своей квоте в рамках сделки ОПЕК+ действует только до конца июня, заявил глава Минэнерго Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман. Такая мера поможет рынку ребалансироваться, подчеркнул министр.В прошедшие выходные Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт приняли решение сократить добычу нефти в июне на 1,2 миллиона баррелей в сутки.