В Новой Зеландии закончилась эпидемия коронавируса: последние из заболевших COVID-19 выздоровели. Об этом заявила премьер-министр государства Джасинда Ардерн. В этой связи в стране отменяются ограничительные меры по борьбе с распространением инфекции.

В Новой Зеландии закончилась эпидемия коронавируса: последние из заболевших COVID-19 выздоровели. Об этом заявила премьер-министр государства Джасинда Ардерн. В этой связи в стране отменяются ограничительные меры по борьбе с распространением инфекции."Мы уверены, что остановили распространение вируса в Новой Зеландии, и не потому что время пришло, а благодаря непрерывным усилиям", – сказала Ардерн.Впрочем, как пишет Independent, останется усиленный контроль на границах. Всех въезжающих в Новую Зеландию будут тестировать на коронавирус.Режим ограничений действовал в стране 75 дней. По данным министерства здравоохранения в Новой Зеландии, за весь период пандемии в стране заразились 1154 человека, скончались 22. Последний случай заболевания COVID-19 был зафиксирован в государстве 17 дней назад. С тех пор было проведено 40 тысяч тестов на коронавирус.