Разные слухи ходят вокруг неожиданной смерти жены популярного ведущего Андрея Норкина. Блогер Антон Суворкин уверен, что она ушла из жизни по собственной воле.

Разные слухи ходят вокруг неожиданной смерти жены популярного ведущего Андрея Норкина. Блогер Антон Суворкин уверен, что она ушла из жизни по собственной воле.В Сети снова поднялась шумиха. На сей раз из-за кончины Юлии Норкиной. Причиной смерти популярной теле– и радиоведущей сначала назвали инфаркт. А затем зашушукались о том, что она якобы покончила с собой. Согласно первой версии, жена Андрея Норкина свела счеты с жизнью, узнав о тяжелой болезни, по другой – не смирилась с очередной интрижкой мужа.Блогер Антон Суворкин записал почти 15-минутное видео, прокомментировав пересуды о смерти Юлии Норкиной. Со ссылкой на достоверный источник он заявил, что ведущую обнаружили мертвой ее дети. Можно только представить их ужас при виде бездыханного тела матери. "Это факт: дети нашли ее в доме. Это не какие-то домыслы, а чистая правда", – сказал Суворкин.Он не согласен с теми, кто не верит в эту версию. По мнению блогера, если человек улыбается, разговаривает и ведет себя естественно, это еще не значит, что он не покончит с собой. По мнению Антона, если произошел внутренний надлом, не помеха даже наличие четверых детей.Близкие ведущей пока не прокомментировали эту информацию.5 Июн 2020 в 1:51 PDTНапомним, что Юлию Норкину похоронили 7 июня. Андрей Норкин . "Спасибо всем, кто пришел, а их были десятки и десятки человек: родные, друзья, коллеги, соседи и совершенно незнакомые люди, которые просто любили Юльчонка", – отметил вдовец.Он прокомментировал пересуды относительно смерти Юлии Норкиной. "Не обращайте внимания! Ей бы это не понравилось. Она вас очень любила, люди! Просто сил не хватило на всех..." – сообщил телеведущий.