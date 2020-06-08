Русскоязычные байкеры организовали патрулирование района Брайтон-Бич в Нью-Йорке, где живут выходцы из бывшего СССР.

Русскоязычные байкеры организовали патрулирование района Брайтон-Бич в Нью-Йорке, где живут выходцы из бывшего СССР, передает РИА Новости.Как рассказал основатель и президент мотоклуба Bratva MC Константин Котов, их дружина следит за порядком, чтобы не было беспределов и вандализма. Сколько байкеров в его распоряжении, он не уточнил."Просто помогаем, чтобы порядок был в городе. Полиция принимает наши поползновения добрые, они нас поддерживают и благодарят, что мы им помогаем", — сказал Котов.Байкер отметил, что им есть, чем защищаться, уточнив, что никакого огнестрельного оружия у них нет.Как сообщалось, после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук белого полицейского в Миннеаполисе по многим городам США и Европы прокатились массовые протесты и беспорядки.