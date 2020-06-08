Дорогие друзья, когда мы впервые услышали новости о новом вирусе из Уханя, мало кто всерьез обратил на это внимание.

Дорогие друзья,Когда мы впервые услышали новости о новом вирусе из Уханя, мало кто всерьез обратил на это внимание.Когда же в этом городе началась настоящая трагедия, пришло понимание, что мир столкнулся с новым страшным заболеванием. Но было много и скептиков, которые считали, что это – не страшнее обычной простуды и нас это вообще не касается.Лишь после того, как на волне пандемии в ряде европейских и американских городов начали умирать десятки тысяч жителей и разразилась гуманитарная катастрофа, – скептиков поубавилось. Пришло полное осознание надвигающейся на нас беды.Мы в Москве внимательно следили за тем, что происходит в мире. Готовились, принимали оперативные решения, перестраивали систему здравоохранения и организацию городской жизни.Перед нами было три варианта действий. Первый – с жесточайшим карантином и полной остановкой жизни в городе.Второй – вообще ничего не предпринимать и оставить жителей один на один с вирусом, болезнями и смертью.И третий – средний между этими крайностями. Сбалансировать ограничительные меры, чтобы сделать развитие пандемии управляемым. Позволить большинству предприятий и организаций работать, но при этом частично ограничить передвижение по городу. Так мы и сделали.С одной стороны, сохранили функционирование системообразующих организаций, продолжили выполнять функции административного, финансового, транспортного центра страны, сохранили работу для большинства горожан.С другой стороны, не допустили взрывного характера пандемии, обеспечили массовое тестирование и оказание медицинской помощи заболевшим горожанам. Задача была – защитить и спасти максимальное количество людей, особенно из групп риска – пожилых и хронически больных граждан.По поводу ограничительных мер возникает много дискуссий. Некоторые считают, что горожане их игнорировали, не выполняли и прочее.Конечно, в двадцатимиллионной агломерации можно найти самые разные примеры поведения. Но есть "большие данные", которые достаточно объективно показывают реальную ситуацию. Есть данные сотовых операторов, позволяющие построить индексы активности населения, в том числе в сравнении с другими городами.И есть точные данные о передвижениях горожан на личном и общественном транспорте.За все время, начиная с 30 марта, ни одного резкого неадекватного всплеска активности не было.В подавляющем большинстве москвичи ответственно выполняли рекомендации и ограничительные требования. В результате общих усилий – и врачей, и горожан – нам удалось миновать катастрофы, и последовательно – день за днем – начать побеждать коронавирус.Уже несколько недель – медленно, но верно – пандемия идет на спад. Снижается количество новых случаев заражения, из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки.Все это позволяет шаг за шагом переходить к нормальной жизни.С 12 мая к работе в полном объеме вернулись промышленность и стройка. С 1 июня вновь заработали магазины непродовольственных товаров и значительная часть сферы услуг. На рабочие места вернулись сотни тысяч людей.Неделю назад приняли решение о частичной отмене самоизоляции, разрешив прогулки с определенными ограничениями.Для чего были введены эти переходные ограничения?По плотности населения Москва является одним из мировых лидеров. Ее невозможно сравнивать с большинством европейских и российских городов.Все на себе испытали и хорошо понимают, насколько тяжело несколько месяцев находиться в четырех стенах.Чтобы не нарушить хрупкого равновесия и не вернуться опять к вспышке эпидемии, и нужен был этот непродолжительный переходный период.Мы не должны были создать ситуацию, провоцирующую скопление людей на улицах, в парках и скверах. Должна была пройти минимальная адаптация, плавный переход от одного состояния к другому.И такой переход произошел. В результате – все показатели движения по выходу из эпидемии в норме. И мы можем переходить к следующим – более радикальным шагам.Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни. Все основные ограничения – при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер – в июне будут сняты.УЖЕ С ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ – 9 ИЮНЯ 2020 Г. – ОТМЕНЯЮТСЯ САМОИЗОЛЯЦИЯ И ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ. ВМЕСТЕ С НИМИ ОТМЕНЯЕТСЯ И ГРАФИК ПРОГУЛОК.Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места.Вновь заработают социальные карты, и льготники смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте.Восстановить срок действия неиспользованных проездных билетов на общественный транспорт можно будет начиная с 12 июня.* * *Я также утвердил график, согласно которому поэтапно к работе могут вернуться большинство городских организаций, без которых невозможно представить себе повседневную жизнь большого города.С завтрашнего дня – 9 июня – могут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству.Отменяются ограничения на работу каршеринга.К своей обычной деятельности могут вернуться общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты.Театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции творческих коллективов.Также отменяются ограничения на посещение городских кладбищ.* * *Через неделю – 16 июня 2020 г. – будут сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках.Смогут возобновить работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу.Откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Посетить их можно будет по электронным билетам. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.* * *Рестораны и кафе планируем открыть в два этапа. С 16 июня в городе заработают летние веранды, а еще через неделю – стационарные заведения общепита.* * *И, наконец, 23 июня 2020 г. мы планируем отменить ограничения на работу спортивной индустрии – открыть фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы.Будет возобновлена пассажирская навигация по Москве-реке. Можно будет вновь прокатиться на речном трамвайчике.Также будут сняты ограничения на работу детских садов, включая негосударственные учреждения.В обычный режим работы вернутся учреждения социальной защиты населения.И, пожалуй, одно из самых долгожданных открытий. 23 июня мы планируем снять ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры. А значит – детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта – качать мышцы на уличных тренажерах, а бабушки – отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы.* * *Решение о снятии оставшихся ограничений будет принято дополнительно.Не будем забывать и о том, что вероятность заражения коронавирусом уменьшилась, но всё еще существует.Мы должны постоянно контролировать ситуацию и не допустить новой вспышки эпидемии.Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим. А открытые предприятия – четко выполнять требования санитарных служб.Берегите себя и своих близких, друзья! Борьба еще не закончена. Тем не менее, хочу поздравить вас с очередной нашей общей победой и большим шагом к возвращению полноценной жизни.