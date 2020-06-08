Стало известно о снятии карантина в Москве. Режим самоизоляции и пропуска отменят с 9 июня.

Стало известно о снятии карантина в Москве. Режим самоизоляции и пропуска отменят с 9 июня.Кроме того, отменяется и график прогулок для горожан. Об этом в ходе дистанционного заседания Общественной палаты Москвы сообщил ее председатель Константин Ремчуков.По его словам, с 16 июня откроются кафе и летние веранды.Ранее в пресс-службе департамента информационных технологий столицы напомнили, что режим цифровых пропусков будет действовать в Москве до 14 июня.Напомним, в Москве с 29 марта введен режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса. В последнее время власти постепенно стали в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.4 Июн 2020 в 12:52 PDTНапомним, 5 июня мэр столицы Сергей Собянин анонсировал радикальные решения поГрадоначальник отметил, что пора возвращаться к нормальной жизни,