В Чайковском женщина-инвалид ползком добиралась в магазин. Очевидицы опубликовали соответствующее видео в социальной сети ВКонтакте. На кадрах видно, как пенсионера ползет на коленях в продуктовый магазин, таща за собой сумку.

В Чайковском женщина-инвалид ползком добиралась в магазин. Очевидицы опубликовали соответствующее видео в группе "Подслушано Чайковский" в социальной сети "ВКонтакте". На кадрах видно, как пенсионера ползет на коленях в продуктовый магазин, таща за собой сумку. Автор ролика предлагает пожилой женщине помощь, однако она отказывается, посеял чего он советует ей обратиться к волонтерам, передает ГТРК "Пермь"."Я отправляла их со своим списком, но они покупают не то, что нужно", — говорит пенсионерка.Травму спины женщина получили шесть лет назад. С тех пор она не может передвигаться. Недавно она научилась самостоятельно вставать. Пенсионерка рассказала СМИ, что решила просто выйти прогуляться и посмотреть, что есть в магазинах, в которых не была уже 6 лет. Также она заявила, что у нее все в порядке и просила не раздувать из мухи слона.