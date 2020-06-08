Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными...

В связи проведением 14 июня 2020 года репетиции Парада Победы с 21.00 часов и до окончания мероприятий будет ограничено движение транспорта по улицам 1-я Тверская-Ямская и Тверская от улицы Гашека до улицы Охотный ряд, Моховая, Охотный ряд и Театральному проезду от улицы Воздвиженка до улицы Петровка.Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81