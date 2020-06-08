Крупная змея устроила переполох в Кинешме – возмутителя спокойствия поймали спасатели. Сейчас пятилетняя змея ожидает хозяина в приюте, если владелец не найдется, то пресмыкающееся может переехать в зоопарк.

В воскресенье, 7 июня, спасатели поймали двухметрового питона, устроившего переполох около одной из школ в городе Кинешме Ивановской области.Как сообщают местные СМИ, "задержанного" осмотрел ветеринар, заключивший, что питону около пяти лет и чувствует он себя хорошо.Сейчас пресмыкающееся помещено в приют, где его продержат несколько дней. Если хозяева возмутителя спокойствия не найдутся, то в дальнейшем сотрудники приюта попытаются пристроить его в какой-нибудь зоопарк.