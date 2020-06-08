Его песни пели известные исполнители – Маша Распутина, Валерий Леонтьев и другие звезды эстрады, но имя самого Олега Газманова никто долго не знал. В эфире телеканала Россия 1 он рассказывает о том, как, работая в Калининграде, добивался признания в Москве, и как со спины узнал свою судьбу.

В свои 68 он в прекрасной физической форме: отжимается 68 раз, а некоторые его песни слушают стоя. В эфире телеканала "Россия 1" Олег Газманов рассказывает о том, как, работая в Калининграде, добивался признания в Москве.Его песни пели известные исполнители – Маша Распутина, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров и другие звезды эстрады, но имя самого Газманова никто долго не знал.Когда "выстрелили" его "Эскадрон" и "Люси", исполненная тогда 6-летним сыном Олега Родионом, Газманову было уже 37 лет.Но вскоре после этих песен он взлетел на пик популярности: начались съемки и гастроли, концерты, пластинки выходили тиражом 50 миллионов.Это было действительно всенародное признание: его песню "Господа офицеры" слушают стоя, "Москва" стала неофициальным гимном столицы, а "Морячку" напевает уже несколько поколений.С первой супругой Ириной, мамой Родиона, они познакомились в Калининграде и прожили вместе 20 лет. Однако так произошло, что однажды, когда Олег уже был известен, он встретил Марину – простую девушку из Воронежа, и понял, что это его судьба.Причем, вспоминает Газманов, в нее он влюбился, увидев со спины.Певец признается: чувство было столь сильным, что не остановили никакие преграды – ни его многолетний брак, ни то, что Марина была на тот момент беременна от своего мужа.В итоге они все-таки соединили свои судьбы, и Олег стал для сына Марины Филиппа настоящим отцом.Кем были родители Газманова, и за что однажды его выпорол отец? Кто он по первой специальности, и какое у певца воинское звание?Действительно ли у него была опухоль голосовых связок, и как артист отреагировал на этот диагноз?Как Родион отреагировал на вторую жену отца, какая у него специальности, и почему он решил вернуться на сцену?В гостях у Бориса Корчевникова в "Судьбе человека" на телеканале "Россия 1" — Олег Газманов.