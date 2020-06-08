На телеканале Россия 1 известный врач и телеведущий Александр Мясников ответил телезрительнице, которая пожаловалась на то, что у нее во сне стала неметь рука.

На телеканале "Россия 1" известный врач и телеведущий Александр Мясников ответил телезрительнице, которая пожаловалась на то, что у нее во сне стала неметь рука.Женщина обратила внимание на то, что это у нее началось после устройства на работу продавцом-кассиром в молочном отделе магазина."По 12 часов в сутки в холодильнике, ну, и помимо этого надо еще таскать коробки", — рассказала она, предположив, что онемение руки может быть связано с условиями новой работы.Доктор Мясников пояснил, что речь идет о так называемом туннельном синдроме, когда зажаты два нерва.В результате, сказал врач, образуется узкий туннель, образованный костями запястья и широкой связкой, которая его замыкает.Телепациентке он посоветовал проверить щитовидную железу – онемение может быть связано с этим.Кроме того, доктор Мясников посоветовал надевать на ночь специальную лангетку и принимать нестероидные противовоспалительные препараты."Не опасно, но иногда мучительно", — резюмировал специалист.