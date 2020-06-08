Задержанный мужчина работал курьером и должен был доставить отремонтированный ноутбук заказчику, но мужчина похитил его...

«Сотрудники ОУР ОМВД России по Мещанскому району задержали мужчину, подозреваемого в краже портативного компьютера», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию с заявлением обратился 32-летний житель Подмосковья. Потерпевший сообщил, что сдал в один из сервисов по ремонту оргтехники на Пушечной площади принадлежащий ему ноутбук, однако впоследствии оказалось, что портативный компьютер похищен неизвестным. Материальный ущерб составил 232 тысячи 990 рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по месту жительства на 5-й Кожуховской улице задержали подозреваемого – 28-летнего москвича. Установлено, что задержанный мужчина работал курьером и должен был доставить отремонтированный ноутбук заказчику, но мужчина похитил его. У злоумышленника при задержании было изъято похищенное имущество.Следствием ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60