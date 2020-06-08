Полиция занимается поисками мужчины

УМВД России по Владимирской области предоставило записи с камер видеонаблюдения роддома на улице Офицерской, где 6 июня неизвестный мужчина оставил коляску с новорождённой девочкой.На кадрах видео видно, как неизвестный мужчина с коляской неспешно проходит мимо забора роддома, ненадолго пропадает из кадра и спустя несколько мгновений уже без коляски бежит в обратном направлении.Напомним, 6 июня около 4-х часов ночи сотрудники роддома обнаружили коляску с ребёнком. Девочка была в коляске красного цвета, завёрнута в пододеяльник. Осмотрев ребёнка, врачи оставили его в родильном отделении.В данный момент полиция занимается поисками мужчины, оставившего девочку на улице. В случае, если у вас есть какая-либо информация о нём или родителях девочки, сообщите по телефонам:02 (102 — с мобильного), 8(4922)77-83-30, 77-83-31 (дежурная часть Отдела полиции №1 УМВД России по городу Владимиру) или 8(4922)32-64-05, 37-75-20 (дежурная часть УМВД России по г. Владимиру).