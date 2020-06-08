Иосиф Пригожин сообщил, что чеченские братья сделали ему прекрасный подарок – Mercedes Gelandewagen стоимостью 85 миллионов рублей. Он продемонстрировал презент в инстаграм-аккаунте.

Иосиф Пригожин сообщил, что "чеченские братья" сделали ему прекрасный подарок –Mercedes Gelandewagen стоимостью 85 миллионов рублей. Он продемонстрировал презент в инстаграм-аккаунте.В шуточном видео, которое продюсер опубликовал на своей странице, Валерия за кадром уточняет: "Ну что, дальнобойщик, куда путь держите?" Супруг отвечает, что поедет "бомбить" Ну а что, время сейчас такое. Если что, кому, может, мебель там отвезти", – смеется артист.Подписчики не оценили юмор Иосифа Пригожина и набросились на него в комментариях, припомнив все недавние грехи. "Скромнее надо быть,скромнее!Скромность украшает человека!(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Нравится народ злить? Смотри, к сентябрю, как откроют, не с кого будет Валерии бабло сшибать", "Есик специально выставил это видео, чтоб комменты " добрые " почитать! Все ж какая– то забава для " звезд" на карантине!", "Ну ну нищие вы наши", – пишут фолловеры.Особенно народ интересовал вопрос, а не от Шнурова ли подарок – вдруг артист решил помочь "голодающему" на карантине сопернику. "Зимой снега Ваш Шнуров не подарит", – отбивался от людей Иосиф Пригожин.8 Фев 2019 в 5:17 PSTНапомним, в конце весны разразился скандал после слов супруга Наташи Королевой. Тарзан заявил, что многие артисты на карантине голодают, а правительство помогает пенсионерам, у которых и так есть стабильный доход. Супруг Валерии поддержал стриптизера, и настроил против себя многих – особо яркая стычка случилась с Сергеем Шнуровым.