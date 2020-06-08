Москва возвращается к обычному ритму жизни: с 9 июня отменяется ряд ограничительных мер, введенных ранее из-за эпидемии коронавируса. В частности, в столице постепенно начнут открываться предприятия сферы услуг, учреждения культуры, спортзалы и кафе.

Москва возвращается к обычному ритму жизни: с 9 июня отменяется ряд ограничительных мер, введенных ранее из-за эпидемии коронавируса. В частности, в столице постепенно начнут открываться предприятия сферы услуг, учреждения культуры, спортзалы и кафе.Как сообщил на своем официальном сайте мэр Москвы Сергей Собянин, уже утвержден график, согласно которому будут возвращаться к работе столичные учреждения и заведения. Процесс снятия соответствующих ограничений пройдет в несколько этапов.Первый этап"С завтрашнего дня – 9 июня – могут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству, – уточнил мэр. – К своей обычной деятельности могут вернуться общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты".Помимо этого продолжить работу могут театры и цирки, однако им разрешено пока только проводить репетиции. Также будут сняты ограничения на посещение городских кладбищ. Возобновят работу в обычном режиме суды общей юрисдикции.С этого же дня отменяются самоизоляция и пропускной режим. Вновь заработают социальные карты, так что льготники снова будут ездить на общественном транспорте бесплатно. Все остальные с 12 июня смогут восстановить срок действия неиспользованных проездных билетов. Без ограничений будут работать такси и каршеринг."Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места", – заявил Собянин.Второй этапС 16 июня в столице будут сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках. Работу возобновят библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу.Для посетителей откроются музеи, выставочные залы и зоопарки. Граждане смогут посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10 процентов.Также с этого момента городе заработают летние веранды кафе и ресторанов. Стационарные заведения общепита откроются на следующем этапе.Третий этапЗаключительная часть выхода из особого режима начнется 23 июня. С этого дня обещают открыть кафе и рестораны, фитнес-клубы и физкультурно оздоровительные комплексы. Также заработают детские сады.К обычному режиму работы вернутся учреждения соцзащиты."И, пожалуй, одно из самых долгожданных открытий. 23 июня мы планируем снять ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры. А значит, детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта – качать мышцы на уличных тренажерах, а бабушки – отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы", – говорится на сайте мэра.12 мая в столице возобновили работу промышленные предприятия и стройки. В этой связи в городе усилили масочный режим: граждан обязали носить средства индивидуальной защиты в общественных местах. Несмотря на отмену ограничительных мер, москвичам придется и дальше носить маски. Ранее Собянин заявил, что масочный режим не отменят до начала массовой вакцинации против коронавируса.