В Комсомольске-на-Амуре подростки ранним утром устроили на пустой дороге аварию, два раза перевернулись и сбежали из машины. По словам очевидцев, юноши не получили серьезных травм.

В Комсомольске-на-Амуре подростки ранним утром устроили на пустой дороге аварию, три раза перевернулись и сбежали из машины.Инцидент произошел на улице Гагарина в понедельник, 8 июня, в 5:20 утра. Автомобиль на высокой скорости занесло, машина вылетела на газон и покатилась, три раза совершив полный оборот. Через пару минут юношам удалось выбраться из салона и покинуть место происшествия.По словам очевидцев, юноши не получили серьезных травм.