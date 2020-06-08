Звезда сериала Великолепный век в юные годы не была красавицей. К такому выводу пришли поклонники Мерьем Узерли.

Звезда сериала "Великолепный век" в юные годы не былакрасавицей. К такому выводу пришли поклонники Мерьем Узерли.Артистка показала фанатам редкое фото. По словам МерьемУзерли, снимок сделан, когда ей было всего девять лет. Интересно, что кадрзнаменитость сопроводила хэштегом "кривые зубы".Фанаты сериала "Великолепный век" отметили, что в детстве знаменитостьбыла немного неказиста. Боле того, юную Мерьем сравнили с мальчишкой, видимо,из-за короткой прически."Глаза темные тут!😊(здесьдалееорфографияпунктуацияавторовсохранены.– Прим.ред.)", "Как всегда, гадкий утенок современем превращается в прекрасного лебедя!)", "На пацана похожа🤭🙈, сейчас красотка", "Красавица нереальная!!! ❤️❤️❤️✨✨", "Ямочки 😍", "Какое нежное создание! Безумно знакомые глаза и улыбка,такие же и остались с детства!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💋💋💋🙏", "Симпотяшка, милашка😍", "Похожа на некрасивогопацана...😑", – рассуждали поклонники звезды сериала "Великолепный век".7 Июн 2020 в 5:23 PDTНапомним,. Мать артистки немка, а отец – турок. Первыешаги в карьере Мерьем сделала в достаточно молодом возрасте. Когда ей быловсего пять, она дебютировала на сцене. Детское увлечение стало профессией в 2003 – Узерли получила диплом театральной академии.Мировуюизвестность Мерьем Узерли принесло участие в турецком сериале "Великолепный век".Артистка сыграла роль Хюррем-Султан.