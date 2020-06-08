Звезда сериала Великолепный век в юные годы не была
красавицей. К такому выводу пришли поклонники Мерьем Узерли.
Звезда сериала "Великолепный век" в юные годы не была
красавицей. К такому выводу пришли поклонники Мерьем Узерли.
Артистка показала фанатам редкое фото. По словам Мерьем
Узерли, снимок сделан, когда ей было всего девять лет. Интересно, что кадр
знаменитость сопроводила хэштегом "кривые зубы".
Фанаты сериала "Великолепный век" отметили, что в детстве знаменитость
была немного неказиста. Боле того, юную Мерьем сравнили с мальчишкой, видимо,
из-за короткой прически.
"Глаза темные тут!😊
(здесь
и
далее
орфография
и
пунктуация
авторов
сохранены.
– Прим.
ред.)", "Как всегда, гадкий утенок со
временем превращается в прекрасного лебедя!)", "На пацана похожа🤭🙈, сейчас красотка", "Красавица нереальная!!! ❤️❤️❤️✨✨", "Ямочки 😍", "Какое нежное создание! Безумно знакомые глаза и улыбка,
такие же и остались с детства!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💋💋💋🙏", "Симпотяшка, милашка😍", "Похожа на некрасивого
пацана...😑", – рассуждали поклонники звезды сериала "Великолепный век".
7 Июн 2020 в 5:23 PDT
Напомним,
. Мать артистки немка, а отец – турок. Первые
шаги в карьере Мерьем сделала в достаточно молодом возрасте. Когда ей было
всего пять, она дебютировала на сцене. Детское увлечение стало профессией в 2003 – Узерли получила диплом театральной академии.
Мировую
известность Мерьем Узерли принесло участие в турецком сериале "Великолепный век".
Артистка сыграла роль Хюррем-Султан.