Сергей Пенкин стал жертвой ливней, которые обрушились на Москву и Подмосковье в начале лета. У певца ушел под воду цокольный этаж дома.

Сергей Пенкин стал жертвой ливней, которые обрушились на Москву и Подмосковье в начале лета. У певца ушел под воду цокольный этаж дома.Как отметил артист, теперь в элитном поселке Ромашково воды по щиколотку. В пострадавших от наводнения помещениях у звезды был винный погреб, балетный и танцевальный залы.Музыкант купил коттедж шесть лет назад, и только недавно завершил ремонтные работы. Сергей Пенкин добавил, что обычно живет в московской квартире, однако на время пандемии перебрался за город. "Невозможно же сидеть в четырех стенах", – жалуется артист.Причиной затопления он назвал неисправные насосы. Правда, в халатности певцу винить некого – сам забыл вовремя проверить работу оборудования. "Мой концертный зал превратился в бассейн", – добавил исполнитель.4 Июн 2020 в 5:51 PDTТо, что случилось в доме, музыкант описал, как кошмар и ужас, ведь пострадали баснословно дорогие вещи отSwarovski. Сергей Пенкин также заявил, что лишь аппаратура для репетиционных помещений встала ему в 10 миллионов рублей. "Теперь вот прошу о помощи", – говорит звезда.От аномальных ливней в Подмосковье пострадал не только Пенкин. На прошлой неделе на наводнение пожаловалась Эвелина Бледанс. В ее частном доме дождь затопил балкон. К счастью, актриса вовремя заметила, что уровень воды поднялся слишком высоко. Опоздай она на пару часов, пришлось бы делать ремонт на первом этаже коттеджа.