Сохранить память о тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради спасения жизни других в условиях пандемии коронавируса COVID-19, призван единый тематический портал на сайте РИА Новости - breathe.ria.ru. Генеральным партнером этой акции стала Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК).

Сохранить память о тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради спасения жизни других в условиях пандемии коронавируса COVID-19, призван единый тематический портал на сайте РИА Новости — breathe.ria.ru. Генеральным партнером этой акции стала Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК).Портал онлайн-акции в поддержку российских медиков и волонтеров начал свою работу. Это коллаж из фотографий героев нашего времени — врачей, волонтеров, медсестер, фельдшеров, санитаров, экипажей машин скорой медицинской помощи. Наведя курсор на каждую из фотографий, можно прочесть имя героя, а также узнать его историю.Акция продлится до 30 июня. До ее окончания еще можно поделиться историей со словами благодарности своему герою. Для этого на портале breathe.ria.ru необходимо заполнить форму, обязательно приложив фото героя и указав его фамилию имя и отчество, регион проживания, должность и место работы. Краткая история о герое должна быть изложена в формате 500 знаков, включая пробелы.Полностью правила изложены на портале акции. Хэштег акции — #пожалуйстадышите. Акция проводится в знак безмерной человеческой благодарности за усилия медиков по борьбе за человеческие жизни. Акция инициирована МИА "Россия сегодня" при поддержке Минздрава России, Ассоциации волонтерских центров и ВОД "Волонтеры-медики", а также АНО "Национальные приоритеты"/сайт стопкоронавирус.рф.