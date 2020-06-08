Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить проект закона, который предотвратит разливы нефтепродуктов. Поправки в природоохранное законодательство разработают по поручению главы государства.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить проект закона, который предотвратит разливы нефтепродуктов. Поправки в природоохранное законодательство разработают по поручению главы государства."Президент поручил правительству совместно с парламентариями в самые короткие сроки завершить работу по внесению изменений в природоохранное законодательство", — отметил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.Поправки должны обеспечить экологическую безопасность и исключить повторение ситуации, произошедшей в Норильске. Закон может быть принят летом.Работу планируется провести быстро для внесения поправок в Госдуму до окончания текущей парламентской сессии, подчеркнул Мишустин.Он также сообщил о ходе устранения аварии в Норильске при участии МЧС, Морской спасательной службой и приглашенными специалистами компании "Газпром нефть". Место аварии локализовано, завозятся технические средства и оборудование для сбора утечки топлива, создаются площадки временного хранения загрязненного грунта.Тем временем Ростехнадзор и Росприроднадзор проанализируют деятельность компаний, в работе которых есть риск нанесения ущерба природе.МЧС усилило группировку спасателей, которые в Норильске занимаются ликвидацией аварии с разливом топлива. На место чрезвычайной ситуации прибыли специалисты Арктического отряда.Авария на хранилище дизельного топлива ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" произошла 29 мая. Из емкости вылилось около 21 тысячи куб. м горючего.Уже собрано и вывезено около 50 тысяч тонн загрязненного грунта. Собрано также 949 куб. м смеси дизтоплива с водой. 22,6 тысячи кв. м территории обработано сорбентом.Так, с поверхности реки Амбарная, куда попали нефтепродукты, на сегодняшний день собрали 913 куб. м воднотопливной смеси. Пока ее слили в семь нефтяных танков, установленных на берегу. Каждый такой нефтетанк вмещает по 250 куб. м жидкости.В акватории Амбарной специалисты компании "Норникель" установили 18 единиц боновых заграждений. Еще два заграждения поставили на месте впадения ручья Безымянный в реку Далдыкан, чтобы не допустить попадания в нее остатков дизтоплива.Ликвидацией последствий аварии занимаются более 500 человек и свыше 200 единиц техники. 300 человек из них — специалисты "Норникеля", они действуют в районе ТЭЦ-3. В работах задействовано 170 единиц техники компании.