∎Когда речь идет о пожарных автомобилях, многие, как правило, представляют себе огромный неповоротливый грузовик. Однако, УАЗ предложил более компактную и маневренную машину.

Когда речь идет о пожарных автомобилях, многие, как правило, представляют себе огромный неповоротливый грузовик. Однако, УАЗ предложил более компактную и маневренную машину.Специальный автомобиль для пожарных служб МЧС построен на базе коммерческой модели УАЗ Профи с двухрядной кабиной. Новая модификация выпускается на партнерском предприятии "АвтоЛИК". Несмотря на компактный размер, такой пожарный грузовичок УАЗ имеет на борту полный набор специальных средств для тушения пожаров и даже водяной бак.Емкость с водой объемом 300 л дополнена баком с пенообразователем и насосной установкой производительностью 35 л/ч. Лесной пожар или многоэтажку такой грузовичок не потушит, но с локальными возгораниями справится.На крыше грузового модуля зафиксирована трехсекционная лестница, а сам пожарный отсек поделен на секции и может быть оборудован комплектом дыхательных аппаратов, пожарными напорными рукавами, огнетушителями, ножницами для резки металла, дисковой пилой, гидравлическими "кусачками" и так далее.Как и стандартный Профи, пожарный УАЗ оснащается бензиновым двигателем 2,7 л ЗМЗ Про мощностью 149 л.с., а также передним либо задним приводом.