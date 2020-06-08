Промышленное производство в Германии в апреле упало на 17,9% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало максимальным снижением с начала сбора данных в 1991 году, показали данные Министерства экономики и труда ФРГ.

Промышленное производство в Германии в апреле упало на 17,9% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало максимальным снижением с начала сбора данных в 1991 году, показали данные Министерства экономики и труда ФРГ.Опрошенные Reuters аналитики в среднем прогнозировали снижение промпроизводства на 16%.Выпуск средств производства сократился на 35,3%. В строительной отрасли было зафиксировано снижение на 4,1%, в энергетическом секторе — на 7,2%.Влияние на апрельские показатели оказали меры по борьбе с коронавирусом, введенные в середине марта."Нижняя точка достигнута. С постепенным смягчением защитных мер и возобновлением производства в автомобильной промышленности сейчас начинается восстановление экономики", — заявили в министерстве экономики.Экономика Германии, крупнейшая в Европе, в I квартале вошла в рецессию. ВВП сократился на 2,2% по сравнению с предыдущим кварталом, максимальными темпами с 2009 года.