Шестилетний мальчик, который пропал в башкирском селе Урмантау, найден живым. Уточняется, что ребенок обнаружен на берегу реки.

Шестилетний мальчик, который пропал в башкирском селе Урмантау, найден живым, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Башкирии. Уточняется, что ребенок обнаружен на берегу реки.Маленький путешественник ушел из дома погулять два дня назад, 5 июня. К поискам ребенка были привлечены волонтеры, полиция и спасатели. Сейчас мальчика осматривают медики, о его состоянии пока не сообщается.Ранее по факту похищения несовершеннолетнего сына известного адвоката Константина Скрыпника было возбуждено уголовное дело. Отец ребенка считает, что таким образом на него пытаются оказывать давление в рамках расследования дела банды Гагиева.