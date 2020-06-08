В российской столице, наконец, снимут все ограничения для тех, кто передвигается на автомобилях и общественном транспорте. Перемещаться по городу можно будет свободно уже с 9 июня.

В российской столице, наконец, снимут все ограничения для тех, кто передвигается на автомобилях и общественном транспорте. Перемещаться по городу можно будет свободно уже с 9 июня.Правительство Москвы запустило новый этап снятия ограничений, введенных в столице на фоне пандемии коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Начиная со вторника, 9 июня, автовладельцам больше не нужно оформлять цифровые пропуска для поездок по городу, равно как и остальным жителям столицы оформлять пропуск для передвижение на транспорте.Вновь заработают социальные карты, и льготные категории граждан смогут воспользоваться правом бесплатного проезда.Важно и то, что все персональные данные, которые были использованы ведомствами Москвы для системы электронных пропусков, будут удалены. Об этом на днях сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Соответственно, режим слежения дорожных камер за соблюдением пропускного режима тоже будет отключен.Хотя, судя по всему, отработанная во время "карантина" система мониторинга все-таки пригодится в обозримом будущем. Инфраструктуру слежения, состоящую из 2,5 тысяч камер фиксации нарушений ПДД, будут использовать для контроля наличия у автомобилистов полисов ОСАГО. Такой функционал ранее неоднократно обещали запустить.Отметим также, что в Москве по-прежнему можно обжаловать штрафы за отсутствие привязки к цифровому пропуску, если при указании госномера автомобиля была допущена ошибка. Столичная МАДИ уже отменила более 4 тысяч таких постановлений.