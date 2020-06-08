Популярный среди частных клиентов и таксопарков седан комфорт-класса Kia Optima официально покинет Россию. Точнее, уходит название Оптима, а сам автомобиль скоро дебютирует в новом поколении и с новым именем.

Популярный среди частных клиентов и таксопарков седан комфорт-класса Kia Optima официально покинет Россию. Точнее, уходит название "Оптима", а сам автомобиль скоро дебютирует в новом поколении и с новым именем.Компания Kia официально подтвердила, что новый седан получит название Kia K5. Ровно такое же имя для этой модели используется в Южной Корее и на других основных рынках. Решение поменять привычное для россиян имя связано с новой стратегией развития бренда в целом и самого автомобиля в частности.Новый Kia K5 получит более интересный и современный дизайн - будет выглядеть агрессивнее, чем раньше. Появится LED-оптика сложной формы, а задние фонари объединены в один светографический модуль.К тому же седан станет длиннее предыдущей модели, а в интерьере появятся фишки, которых раньше не было - например, 10,25-дюймовая панель медиасистемы, цифровая приборка на 12,3 дюйма, а также шайба переключения передач вместо рычага.Новый Kia K5 уже прошел сертификацию для России и получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), поэтому и набор двигателей для нашего рынка уже известен. Это базовый "атмосферник" 2,0 л на 150 л.с., а также абсолютно новый для модели двигатель 2,5 л GDI, который развивает 194 л.с. и сочетается с 8-ступенчатым автоматом.В будущем не исключается запуск версии с турбонаддувом и полным приводом, который со сменой поколений впервые появился у Optima/K5.Продажи нового Kia K5 должны стартовать в России до конца лета-2020. Цены и уровни оснащения российский офис Kia анонсирует позже/