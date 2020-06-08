Пока одни звезды шоу-бизнеса жалуются на безденежье, другие становятся только богаче на карантине. К последним можно отнести фигуриста Евгения Плющенко.

Пока одни звезды шоу-бизнеса жалуются на безденежье, другие становятся только богаче на карантине. К последним можно отнести фигуриста Евгения Плющенко.На днях спортсмен показал поклонникам свой красный автомобиль Poshe. В инстаграм-аккаунте Евгений Плющенко опубликовал фотографию, где он стоит рядом с машиной. "Мой цвет настроения – красный", – коротко озаглавил кадр фигурист.Снимок возмутил многих пользователей. По их словам, спортсмену не следует хвастаться богатством в такой тяжелый для россиян период. "Зачем выставлять такие фото? Одни понты", "На самом деле ты мерзкий тип! Противно смотреть на зажравшуюся семейку", – пристыдили звезду подписчики.Нашлись и те, кто, наоборот, оценил кадр. Поклонники заявили, что заработал на автомобиль честным трудом. "Когда вы все спали по утрам, и у вас всех были каникулы, он пахал", "Красный цвет любят сильные люди", "Восхищаюсь вами", – поделились мыслями пользователи.6 Июн 2020 в 2:20 PDTРанее "Дни.ру" написали о том, что жена фигуриста стала жертвой насмешек. Во время прямого эфира в социальных сетях продюсер заявила, что ей понравился клип Светланы Лободы на песню "Пуля-дуля".Как оказалось, знаменитость оговорилась. На самом деле композиция бывшей солистки группы "ВИА Гра" называется "Пуля-дура". На оплошность Яны Рудковской обратили внимание пользователи. Они .